شاهد: فوق عقبة الهدا.. البرق يرسم لوحة فنية في سماء مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 10:37 مساءً

رسمت خيوط البرق الفضية لوحة فنية بديعة في سماء منطقة مكة المكرمة، في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الطائف عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة. وأظهرت صورتان متداولتان عقبة الهدا وجبالها، ومن فوقهما يعانق البرق السماء في مشهد آسر، وفي أجواء أشبه بالأجواء الشتوية مصحوبة بالهطولات الغزيرة. ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الصورتين للمصور شادي حسين، معلقًا: "بروق مكة المكرمة من أعالي جبال الهدا".

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