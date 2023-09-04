انت الان تتابع أوكرانيا تعلن عن اتفاق على تدريب طيارين في فرنسا وحماية مدينة أوديسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 10:46 مساءً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقًا مهمًا جدًا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد. وفي التفاصيل، ذكر "زيلينسكي" في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا مع المقاتلات الحديثة يصير أقوى"، فيما لم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيُجرى. ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وقال "زيلينسكي" إنه وماكرون بحثا أيضًا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت الشهر الماضي، أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن عن اتفاق على تدريب طيارين في فرنسا وحماية مدينة أوديسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.