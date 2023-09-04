شكرا لقرائتكم 7 مروجين في قبضة مكافحة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.

100 ألف قرص إمفيتامين

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري.

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وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مقيم بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

حشيش وشبو

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه نم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.