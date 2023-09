بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة رضيع من تشوه خلقي نادر

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية جراحية لإنقاذ طفل مصاب بتشوه خلقي نادر جداً، حيث يصيب طفلا واحدا بين كل 100 ألف مولودا حديثا ، ويعرف باسم " Hernia of The Cord With Patent Urachus " وهو عبارة عن عيب تخلقي يكمن في توسع الحبل السري واتصال بعض الأعضاء به، ذكرت ذلك الدكتورة فاطمة جعفر المبيوق استشارية جراحة الأطفال، رئيس الفريق الجراحي المعالج.