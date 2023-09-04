انت الان تتابع لسلامتك أثناء الأمطار من نزلات البرد والعدوى.. 9 إرشادات من "صحة مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 5:43 صباحاً

قدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرّمة مجموعة من النصائح والإرشادات للحفاظ على السلامة من الإصابة بنزلات البرد أو العدوى من نواقل الأمراض خلال تساقط الأمطار. وأوضحت "الصحة" أن البقاء في المنزل وقت اشتداد الأمطار وعدم الإطالة في الجلوس تحت المطر مباشرة، وارتداء معطف أو حمل مظلة لتجنب البلل ضرورة لمنع الإصابة بنزلات البرد. وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في منصة "إكس"، بأن تجنب الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض يمكن من خلال تجنب أماكن تجمعات المياه وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات وقت اللزوم واستخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات. ونصحت صحة مكة المكرّمة بارتداء الأحذية المانعة للانزلاق لتجنُّب التعرُّض للإصابات والسقوط.

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