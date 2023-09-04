انت الان تتابع خلال أسبوع.. إزالة أكثر من 4 آلاف م3 نفايات وأنقاض من الخفجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 6:00 صباحاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، حملة لإزالة النفايات الصلبة والمنزلية والأنقاض، من مناطق متعددة في محافظة الخفجي، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والواجهة البحرية؛ وذلك ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، بالمحافظة والمراكز التابعة لها. وأشارت الأمانة إلى أن هذه الحملة أسفرت عن رفع 2800 طن من النفايات المنزلية والتخلص منها، وإزالة 4900 متر مكعب من النفايات الصلبة والأنقاض، شملت 1900 متر مكعب من الرمال كنسًا آليًّا ويدويًّا، و3000 متر مكعب من النفايات الصلبة، والتقاطات من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط و16 أرض فضاء، استهلكت خلالها 1800 كيس نفايات، إضافة إلى تبديل 30 حاوية، ويجري العمل على استكمال المتبقي منها. وأوضحت أنها قامت بمسح الحوط والأراضي الفضاء، ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، مع كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية واليدوية، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، مع التقاط جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية بالمحافظة. ودعت أمانة الشرقية الجميعَ إلى التعاون مع البلدية، وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، وعدم إلقاء النفايات وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات النفايات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية للوصول إلى بيئة صحية وخالية من الملوثات.

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