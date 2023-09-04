شكرا لقرائتكم “أماك” تودع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.

وبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 4.5 مليون ريال بمتوسط 52.79 ريال لكل سهم.

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عدد الأسهم المباعة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المباعة 87.288 سهماً، وسيتم إيداع العوائد من عملية بيع كسور الأسهم اليوم الموافق 4 سبتمبر، عبر إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين الاستثمارية.