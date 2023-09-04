شكرا لقرائتكم حملة لمواجهة تسربات المياه داخل المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) حملة “المستهلك الخفي”، التي تهدف إلى التوعية بأضرار التسربات على سلامة المنازل، إضافة إلى أثرها على ارتفاع استهلاك المياه كما تبين ضرورة الكشف الدوري عنها وإصلاحها؛ للحد من الهدر المائي.

الكشف الدوري

وأوضح المركز أن الحملة تأتي ضمن برامج المركز للتوعية بأثر التسربات وإيجاد الحلول المناسبة للحدِّ منها، مشيرًا إلى أن الكشف الدوري عن التسربات والتأكد من خلو المنزل منها يُسهم في المحافظة على سلامته، إضافة إلى خفض كمية استهلاك المياه فيه.

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5 مصادر للتسربات

ودعا المركز ملاك ومستأجري المنازل إلى الكشف الدوري عن التسربات في خمس نقاط تعدُّ مصدرًا رئيسيًّا للتسربات المنزلية؛ تشمل الوصلة بين العداد والخزان الأرضي، وعوامة ورقبة وجسم الخزان الأرضي، وأجزاء الخزان العلوي، والشبكة النازلة، ونقاط الاستخدام النهائي.

تطبيق كشف

وكان مركز (مائي) قد قام في وقت سابق بإطلاق تطبيق “كشف” للهواتف الذكية؛ بهدف توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل المنازل، إذْ يسهم التطبيق في ربط المستفيدين مع مقدمي خدمة الكشف عن التسربات المؤهلين من قبل مركز (مائي)، إلى جانب تمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة المناسب للقيام بعملية كشف التسربات، كما يقدم للعملاء تقريرًا بنتيجة الكشف، ويتيح لهم تقييم تجربتهم مع مقدمي الخدمة، كما يتابع المركز أداء مقدمي خدمة الكشف بشكل مستمر لرفع جودة الخدمة.