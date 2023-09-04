انت الان تتابع شاهد.. لماذا أثار فيديو سرقة سيارة فتاة هذا الغضب في الأردن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بحالة من الغضب، عقب تداول مقطع فيديو لسرقة سيارة من فتاة ومقاومة الفتاة، التي قام المتهم بجرها بحزام الأمان لمسافة أكثر من 300 متر.

وحسب وسائل إعلام أردنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه السارق وهو يقتحم على الفتاة سيارتها فجأة بالشارع العام في منطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان؛ حيث حاولت منعه والهروب؛ إلا أن السارق استطاع أن يتحكم من مقعد القيادة، ويقود السيارة، لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرها لأكثر من 300 متر؛ مما تسبب في إلحاق الأذى بها؛ إذ أنها ترقد في أحد المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.

من جهتها، تمكنت قوة أمنية من البحث الجنائي، من القبض على سارق تسبب في إيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه في زمن قياسي؛ مشيرًا إلى أن الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، اعترف المتهم البالغ من العمر 21 عامًا، بأنه قام بالدخول إلى منزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم السبت الماضي في الساعة السابعة صباحًا، وأخذ مصاغ ذهبي، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن ودخلت عليه، لكنه حاول خنقها واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.

وبيّن المتهم أنه عند نزوله من المنزل صادَفَ وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد أسندت النيابة العامة للمتهم 5 تهم، تمثلت في ارتكابه جناية الشروع في القتل، وجناية الشروع بالقتل تمهيدًا لجنحة، وجناية إيذاء الوجه، وجناية سرقة مركبة، وجنحة سرقة منزل، والتي تصل عقوبتها جميعًا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عامًا.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة؛ فيما قام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب بتوقيف المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي السوابق الإجرامية.