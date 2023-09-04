انت الان تتابع للعامل الذي يطبخ في الاستراحة.. "النمر": صحة الشباب بين يديك فإياك وهذا الفعل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ عمال الطبخ في الاستراحات، إلى ضرورة تفادي زيادة الملح والدهون في العشاء.

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، يقول: "للعامل الذي يطبخ في الاستراحة: لا تزد الملح والدهون في العشاء؛ لأن صحة الشباب بين يديك".

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