انت الان تتابع "الحصيني": لا يفصلنا عن بداية الخريف إلا يومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 7:39 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه لا يفصلنا عن بداية الخريف حسابياً عند العرب إلا يومان. وأوضح "الحصيني"، أنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الإثنين أمطارٌ متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد، وإن كانت أقل من الأيام الماضية. وأضاف: الأمطار "على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من منطقة مكة المكرّمة، واليمن، وتُالخليج 365 برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم".

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