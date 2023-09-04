انت الان تتابع زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب بحر إيجه قُبالة سواحل تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:39 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قُبالة خليج قوش أداسي على بحر إيجه - غربي تركيا. وأوضح بيانٌ صادرٌ لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، بأن الزلزال وقع على عُمق 6.97 كيلومتر. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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