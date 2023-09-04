جراحة ناجحة تنقذ مقيماً سودانياً من نزيف بالدماغ بمستشفى القنفذة العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:46 صباحاً

نجح فريق طبي في مستشفى القنفذة العام في إجراء عملية جراحية لمقيم سوداني يبلغ من العمر 31 عاماً في سحب نزيفٍ من الدماغ ثنائي الجانب. وكان المريض قد حضر للمستشفى يعاني صداعاً وبعد الفحوصات الطبية وعمل الأشعات اللازمة تبيّن وجود النزيف بالدماغ. وتم التدخل الجراحي بنجاح، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمريض وخرج من المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى القنفذة العام أجرى عدد (885) عملية خلال النصف الأول لعام 2023م.

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