عقب تنبيه "الأرصاد".. "تعليم مكة" تحوّل الدراسة المسائية اليوم إلى"منصة مدرستي"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي"، اليوم الإثنين، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدّسة.

وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من "تعليم مكة" على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" اليوم الإثنين.

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