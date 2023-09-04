انت الان تتابع منها 377 بالرياض.. "الصناعة" تنفذ 1435 زيارة ميدانية على المنشآت خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في إطار الجولات الدورية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة، نفّذت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام، 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح؛ أن الزيارات الميدانية شملت: 377 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و396 زيارة في منطقة مكة المكرّمة، و361 زيارة في المنطقة الشرقية، و81 زيارة في منطقة عسير، بينما نفّذت 72 زيارة في منطقة القصيم، و58 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنوّرة، و27 زيارة في منطقة تبوك، إضافة إلى 22 زيارة في منطقة جازان، كما شملت 11 زيارة في كل من منطقة الجوف ومنطقة نجران، ونفّذت 10 زيارات في منطقة حائل، و 9 زيارات في منطقة الباحة.

وأكّد الجراح؛ أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكّد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة عالمياً، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.