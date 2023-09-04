انت الان تتابع رومانيا: لا صحة لمزاعم سقوط طائرة روسية مسيّرة على أراضينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 10:56 صباحاً

نفت وزارة الدفاع الرومانية مزاعم سقوط طائرات روسية مسيّرة على أراضيها بعد الأنباء التي تمّ تداولها الليلة الماضية. وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية: "تنفي وزارة الدفاع الوطني بشكلٍ قاطعٍ مزاعم سقوط طائرات روسية مسيّرة على الأراضي الرومانية". وأشارت في البيان، وفق روسيا اليوم، إلى أن الأسلحة الروسية لم تحدث أي تهديدات عسكرية مباشرة للأراضي الرومانية أو المياه الإقليمية الرومانية. وأكّدت أن المؤسسات الدفاعية تراقب الوضع بشكلٍ مستمر باستخدام طائرات مسيّرة، وتمّ تعزيز المراقبة في البر والبحر والجو. والليلة الماضية، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب تحسباً لغارة جوية في مقاطعة أوديسا المحاذية لرومانيا، وذكرت وسائل الإعلام، أن انفجارات هزّت ميناء إسماعيل النهري، الذي تستخدمه كييف للحصول على الإمدادات من "الناتو"، كما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" تضرر المؤسسات الزراعية والصناعية في مقاطعة أوديسا. وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، اليوم الإثنين، أن طائرات مسيّرة روسية سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.

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