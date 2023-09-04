انت الان تتابع يجب مراقبتها جيدًا.. علامات على القدمين تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 11:42 صباحاً

ما لا يعرفه الكثير من الناس أن مراقبة القدمين وإن كانت فكرة غير رائجة عند الجميع، إلا أنها في بعض الوقت تظهر علامات قد تكون مؤشرًا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها. السكري إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري. ووفق سكاي نيوز عربية فإن أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضًا الشعور بالوخز. السكري أمراض القلب وإذا كان لديك شعور بالبرد والتنميل في القدمين، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب، فمرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها. ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد. أمراض القلب فقر الدم غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية. وتتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، لكن الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق. فقر الدم

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