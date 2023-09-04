مستشفى الأفلاج العام ينقذ مقيمًا من قطع كامل في اللسان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 11:58 صباحاً

نجح مستشفى الأفلاج العام عضو تجمّع الرياض الصحي الأول في إجراء عاجل لمقيم أصيب بقطع كامل في اللسان إثر سقوطه في مقر عمله. وقام الفريق الطبي بعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة؛ ليتم التدخل الجراحي عبر خياطة القطع في اللسان بنجاح، وتمت متابعة حالته حتى استقرت صحته واستعاد قدرته على الكلام والأكل والشرب، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من طوارئ مستشفى الأفلاج العام بلغ 51.435 مستفيدًا من يناير وحتى أغسطس للعام 2023م.

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