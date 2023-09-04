انت الان تتابع عند 11430 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
04 سبتمبر 2023, 12:58 مساءً
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 24.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.
وكانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، عذيب للاتصالات، والتعاونية، وسابك، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، عند 0.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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