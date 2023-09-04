"كافد" يوقّع اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل "منصة" المدينة الذكية.. قفزة نحو الريادة عالميًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 1:05 مساءً

وقّعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد" اليوم، اتفاقية تعاون، لتصميم وبناء وتشغيل "منصة " المدينة الذكية، التي تهدف إلى تمكين وربط جميع التقنيات الرقمية الموجودة في المركز، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات, وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، وتنسيق النظام البيئي في مجال تكامل الأنظمة ومنهجيات الاستخدام المبتكرة، إضافة إلى تحسين كفاءة البيانات وتعزيز تجربة كافد كمدينة ذكية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جوتام ساشيتال: "مع الانتشار المتزايد للتوسع الحضري على مستوى العالم، نتوقع أن تُفتح السوق أمام حلول المدن الذكية بقيمة تصل إلى 517 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يبلغ 25٪ يعزز هذا الواقع من أهدافنا في "كافد" لبناء مركز مستدام وصديق للأعمال في الرياض". وأشار إلى أن الاتفاقية تمثّل خطوة كبيرة نحو هذا الهدف، وستعزز مجهوداتنا لنصبح روادًا عالميين في تطوير المدن الذكية. جدير بالذكر أن "كافد"، يُعد واحدًا من أبرز المراكز استدامة في العالم، ويسعى إلى توفير بيئة حضرية عالية الجودة وأسلوب حياة متطور للأعمال والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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