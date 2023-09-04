"صحة حائل" تبدأ مشروع تحسين معايير مكافحة العدوى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 1:43 مساءً

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة مكافحة العدوى، اليوم الاثنين، مشروع تحسين معايير مكافحة العدوى في وحدات التعقيم المركزي بالقطاع الصحي الخاص. ويهدف المشروع إلى رفع جودة معايير وحدات التعقيم المركزي والخدمات الصحية المقدمة. كما يسهم في تجويد عملية التعقيم بأعلى اشتراطات الجودة والسلامة، حسب معايير وضعتها وزارة الصحة. وقالت "صحة حائل": إن المشروع يتم بإشراف ومتابعة من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، موضحة أن المرحلة الأولى من المشروع، تستهدف أكثر من 25 مركزًا ومجمعًا صحيًا خاصًا، فيما تستهدف المرحلة الثانية، بقية المنشآت الصحية الخاصة. وأشارت إلى أن مدة المشروع ستة أشهر، بواقع زيارتين لكل مركز ومجمع؛ لمتابعة الخطة التحسينية وفق جدول زمني محدد.

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