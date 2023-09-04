انت الان تتابع قبرص تعتقل 5 إسرائيليين لاتهامهم باغتصاب "بريطانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 2:23 مساءً

اعتقلت قوات الأمن القبرصية 5 إسرائيليين، اليوم (الاثنين)، لاستجوابهم بعد بلاغ من بريطانية عمرها 20 عاماً بتعرضها للاغتصاب. وأوضح مصدر بالشرطة القبرصية، أن الفتاة، التي جاءت إلى قبرص لقضاء عطلة، ذكرت أنها تعرضت لاعتداء بالفندق الذي تقيم فيه في بلدة أيا نابا السياحية وقدمت بلاغًا للشرطة مساء أمس، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدر أن محكمة جزئية أصدرت أمراً بحبس الإسرائيليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، احتياطياً لمدة 8 أيام.

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