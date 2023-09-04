سلمان بن حمود الهدلاء يحتفل بزواج أبنائه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 2:26 مساءً

احتفل الشيخ سلمان بن حمود الهدلاء بزواج أبنائه. وأقيم الحفل في فندق إنتركونتيننتال بالرياض قاعة بريدة. حضر الحفل عدد من رجال المال والأعمال ومشايخ القبائل والمسؤولين. وقدم "الهدلاء" شكره وتقديره لكل من لبَّى دعوتهم، وشاركهم هذه الفرحة. "الخليج 365" تهنئ "الهدلاء" وتبارك للعرسان، وتتمنى لهم حياة سعيدة.

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