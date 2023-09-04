"شؤون الأسرة" و"الإحصاء" يوقّعان مذكرة تعاون.. بهدف تطوير القدرات المؤسسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 2:39 مساءً

وقّع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تعاون مشترك مع "الهيئة العامة للإحصاء"؛ بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة فيما بينهما. وتهدف المذكرة التي وقّعها الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، ورئيس الهيئة الدكتور فهد عبدالله الدوسري إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز التنسيق بينهما وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية لهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة. ووفقاً للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تبادل المعلومات والبيانات بحسب اختصاص كل طرف، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية، وإتاحة فرصة المشاركة والحضور لمنسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما.

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