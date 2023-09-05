قوات الاحتلال تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك وتعتدي على المصلين

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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك كافة، واعتدت على الموجودين فيه.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة على أبواب الأقصى، واعتقلت ثلاث فتيات، أثناء خروجهن من المسجد، واعتدت على إحداهن، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، لافتاً الانتباه إلى أن قوات الاحتلال أغلقت بالكامل منطقة باب الساهرة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه، وسط حملة مداهمات واسعة، في أحياء القدس.

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