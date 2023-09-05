انت الان تتابع "السديس": ريادة عالمية للمملكة لمعالجة تحديات المياه انطلقت من ثوابت دينية وركائز إنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 سبتمبر 2023, 8:34 مساءً

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأسيس المملكة العربية السعودية منظمة عالمية للمياه، مقرها الرياض، وتهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي. وقال رئيس الشؤون الدينية: "إن إنشاء منظمة عالمية للمياه انطلق من ثوابت دينية، وركائز إنسانية، وريادة عالمية وحضارية".. مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤمِنونَ﴾ [الأنبياء: 30]. وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "إن المملكة العربية السعودية حريصة على ضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، وكل ما من شأنه الأمن الإنساني. ولا غرو؛ فبلادنا وقادتها -بحمدالله- لهم القدح المعلى في الحفاظ على الثروات، وتدعيم مواردها".

كانت هذه تفاصيل خبر "السديس": ريادة عالمية للمملكة لمعالجة تحديات المياه انطلقت من ثوابت دينية وركائز إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.