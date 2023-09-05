اخبار السعوديه

القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على شخص؛ لترويجه 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

تفاصيل الواقعة

وقال الأمن العام عبر منشور بمنصة إكس: إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن؛ لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث – عسير 116 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
وزارة الرياضة حول صفقة تمبكتي: انتقال اللاعبين اختصاص لجنة الاحتراف وسنتخذ الإجراءات القانونية

الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا