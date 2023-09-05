شكرا لقرائتكم ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن خلال منشور عبر صفحة إمارة منطقة تبوك بمنصة إكس، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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القبض على مروج جازان

وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه 20 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.