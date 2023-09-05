شكرا لقرائتكم حرس الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس، وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام، وحالتها الصحية مستقرة.

يأتي ذلك في إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.