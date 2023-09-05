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القبض على مروجين للمخدرات في حائل وتبوك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على شخص بمنطقة حائل؛ لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

مروج حائل

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

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ولفتت المديرية إلى أنه ضبط بحوزته سلاحين ناريين وذخيرة حية.

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج تبوك

وفي سياق متصل، كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مروج آخر بتبوك؛ لترويجه 51 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت المديرية في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطن بتبوك؛ لترويجه 51 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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