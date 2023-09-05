شكرا لقرائتكم بيع أراضي شاطئ نصف القمر بالخبر لـ عجلان وإخوانه بـ 945 مليونًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت لجنة المساهمات العقارية، عن إنهاء بيع أراضي مساهمة شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية بإجمالي (945,875,136.51) ريالًا.

وانطلق مزاد رملة لطرح مساهمة أراضي شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين الساعة الرابعة عصرًا بالقاعة الكبرى للاحتفالات بفندق جراند حياة الخبر، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية تصفية.

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مواصفات الأراضي

وتتميز أراضي رملة المليونية الخام، بمساحة إجمالية تبلغ 4.036.164.44 مترًا مربعًا، بامتداد يفوق 1.100 متر، على طريق الملك فهد (طريق العزيزية)، وتتكون من ثلاث قطع في قلب محيط واعد، يربط مناطق النمو والتوسع العمراني، بالخبر والظهران، يتميز بسهولة الوصول، إلى أهم المعالم، والطرق الحيوية، وأبرز الوجهات، السياحية والترفيهية وأشهر الصروح، الطبية والأكاديمية.

بيع الأرض لعجلان وإخوانه

ورسا المزاد على مجموعة عجلان وإخوانه حيث تهدف إلى تطوير الأراضي كمشروع سكني وتجاري يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يقام عليها مدن سكنية وأنشطة تجارية وصحية إضافة إلى مسطحات خضراء تواكب متطلبات أهداف الرفع من جودة الحياة، وتحقق رغبات العملاء المستهدفين.

سعر المتر

بلغ سعر المتر الخام 215 ريالًا وبقيمة إجمالية وصلت إلى 945.8 مليون ريال، ومن المتوقع أن تقدم الجانب السكني للمشروع المرتقب نحو 8000 وحدة سكنية، حيث سيتم تطوير البنية التحتية في المشروع خلال عامين بقيمة تصل 500 مليون ريال.

يذكر أن هذه الأرض امتداد لقطعة الأرض التي سبق أن اشترتها المجموعة في المنطقة الشرقية خلال يوليو الماضي وتبلغ مساحتها نحو 14 مليون متر مربع، بقيمة تبلغ 2.8 مليار ريال، وتقع بالقرب من مخطط أجيال التابع لشركة أرامكو وتتوسط المسافة بين مدينتي الخبر والظهران وعلى مسافة قريبة كذلك من الدمام.