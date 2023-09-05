شكرا لقرائتكم شاب يخسر 3 ملايين ريال في محل خضار! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى مواطن قصة خسارته 3 ملايين ريال في محل خضار بعدما اشتراه بمليون ريال بتوصية من أحد أصدقائه الأعزاء.

اشتراه على عجلة

وقال الشاب: إنه لا يفهم في الخضار نهائيًّا لكنه يعلم أن هذا المجال مربح، وأضاف أن صديقه أخبره على المحل وأنه فرصة جيدة وكان المحل مجهز بالكامل.

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وتابع الشاب أن صاحب المحل لم يتفق مع شريكه فقررا فض الشراكة وبيعه تقبيل، وتم شراؤه بمليون ريال ووضع به 800 ألف ريال، والإيجار بلغ 325 ألفًا، مشيرًا إلى أن بضاعته أصبحت منتهية الصلاحية بسبب عدم وجود زبائن لمحله، وأصبح يدفع رواتب لموظفي المحل دون تحقيق ربح.

وأشار إلى أنه استمر في خسارته لعامين، والسبب يعود إلى أن صاحب المحل كان ذا سمعة سيئة ومعروف عنه بأن المطلوب للزبائن لا يوجد بذلك المحل، وقرر بعد ذلك إغلاق المحل.

وأثار الفيديو تفاعل بين رواد منصة إكس، حيث رصدت “متابعات الخليج 365” جانبًا من تعليقاتهم على قصة الشاب.

عيب التقبيل

وقال سامي في تعليقه: لا تأخذ أي محل تقبيل لو فيه خير أخذه واحد فيهم، ورد عليه آخر: أتفق معك وبالنسبة لي التقبيل علامة حمراء أنه فيه مشكلة وغالبًا يكون الموقع سيئ.

أبرز الأخطاء

وعلق رئيس لجنة المطاعم وعضو السياحية بالغرفة التجارية سابقًا، محمد المغيصيب، أن أبرز الأخطاء هي: تقييم المبلغ المدفوع مبالغ فيه ويعتبر سوء تقدير، عدم الاطلاع على المبيعات والجدوى المالية والقوائم، عدم تحليل أسباب ضعف المبيعات، عدم التأكد من انطباع الفئة المستهدفة لأن استرجاع عميل مفقود صعب جدًّا ومكلف جدًّا، لا نعلم عن طريقة إنعاش المشروع هل تمت بشكل صحيح أم لا، عدم وجود خطة تشغيلية واضحة، عدم الاستشارة.