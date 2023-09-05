انت الان تتابع المستشار الألماني "شولتس" يفاجئ متابعيه بعين "قرصان" وكدمات وخدوش على وجهه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

بإطلالة استغربها البعض، ورغبة منه ربما في طمأنة محبيه، نشر المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الاثنين صورة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ظهر فيها أشبه بـ"القرصان" برقعة سوداء على عينه، وكدمات وخدوش على الجانب الأيمن من وجهه، إثر حادث ركض في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل، علق شولتس على الصورة قائلاً: "أنا متحمس لرؤية الميمات". ورغبة منه في عدم إثارة مخاوف محتملة حول وضعه الصحي رسم شولتس ابتسامة محتشمة على محياه قليلاً، وكتب أيضًا: "شكرًا على التمنيات الطيبة. يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه".

يُذكر أن الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق إن شولتس سقط أثناء الركض السبت الماضي؛ وأُصيب بكدمات في وجهه؛ ما اضطره لإلغاء بعض المواعيد في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لـ"العربية نت".

وألغى المستشار الألماني (65 عامًا) الأحد الماضي التعيينات في منطقة هيسن بوسط البلاد؛ إذ تُجرى انتخابات الولاية في 8 أكتوبر، لكن يُتوقع أن يحضر مناسبات عامة في وقت لاحق في برلين.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن شولتس سقط أثناء جريه في مسقط رأسه في بوتسدام التي تقع على بُعد 28 كيلومترًا (17 ميلاً) جنوب غربي العاصمة الألمانية.

وغالبًا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة، وهو يُقبل على ذلك منذ سنوات.

وقال شولتس قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحفية: "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. ويوم السبت أكرس ساعة ونصف الساعة لذلك".