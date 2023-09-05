الرياض.. القبض على شخص أحرق موقعاً مخصصاً لانتظار الحافلات

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطن؛ لإحراقه موقعاً مخصّصاً لانتظار الحافلات، وذلك بسكب مادة سريعة الاشتعال فيه.

وقال الأمن العام: جرى توقيفه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته الى النيابة العامة.

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