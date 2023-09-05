انت الان تتابع اليوم خلال حفل القرعة بجدة.. اتحاد الكرة يعلن شعار كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحتضن محافظة جدة، بعد ظهر اليوم، فعاليات القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™، التي ستقام في أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر، حيث سيعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار كأس العالم للأندية 2023، ومجريات القرعة، ويصاحب حفل القرعة افتتاح المركز الإعلامي.

فيما ستُقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، بمشاركة 7 أندية عالمية، بينها نادي الاتحاد السعودي والأهلي المصري.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم خلال حفل القرعة بجدة.. اتحاد الكرة يعلن شعار كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.