انت الان تتابع ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 7:22 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وطبّقت الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.