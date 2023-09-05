انت الان تتابع اجتنبه فورًا.. خطأ شائع يسرع بك نحو الشيخوخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

ينام الكثير من الناس أقل من الوقت الموصى به بسبب ضغوط الحياة العصرية، ويقول الخبراء إن النوم السيئ هو الخطأ الأول الذي يجعلك تتقدم في السن نحو الشيخوخة بشكل أسرع.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد نيل بولفين، أخصائي الطب التجديدي أن "تفويت ليلة سعيدة بشكل منتظم، يمكن أن يؤدي إلى تقدمك في السن".

وقال "بولفين": "بناء على تجربتي، وجدتُ أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع، في ظل حياتنا المتسارعة، غالبًا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة. وتُظهِر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية".

يساعد النوم من 7 إلى 8 ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية البالغين بالحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

ويحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى المزيد من النوم؛ لأنهم ما زالوا في طور النمو؛ حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميًّا.

الكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة مع تقدمنا في العمر.