انت الان تتابع 40 يوماً ويحل أجمل المواسم.. "الزعاق": هكذا استدل الأولون على الهطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 8:26 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن مشاهدة نجم سهيل ستبدأ خلال هذه الأيام قُبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية. وأوضح "الزعاق"؛ أن أهلنا الأولين كانوا يقولون: بعد 10 أيام تقريباً من رؤيتنا لسهيل بالعين المجردة يبرد الهواء والماء آخر الليل، وبعد 20 يوماً تقريباً يبرد آخر النهار، وبعد 30 يوماً يتساوى الليل مع النهار، وبعد 40 يوماً يدخل علينا أجمل وألطف موسم بالسنة المسمّى "الوسم". وتابع، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس": خلال هذه الأيام تبدأ السحب تأتينا من الجهة الغربية، وهذه السحب بقلايد الوسم، وأهلنا الأولون كانوا يستدلون بهذه السحب على ماهية الموسم المقبل من حيث الأمطار والإجداب، فإذا كانت مستمرة ولونها داكن فهي مبشرة بالخير، وإن كانت منقطعة ولونها فاتح فهي غير مبشرة".

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