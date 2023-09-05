انت الان تتابع أمطار غزيرة وجريان للسيول.. "جازان والباحة" على موعد مع الهطولات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 9:04 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقتي جازان والباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول؛ حيث تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً. وتشمل الحالة في جازان: "أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة". وفي منطقة الباحة تشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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