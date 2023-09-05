"التجارة" تستدعي 63 مركبة توسان موديل العام لخلل بمحرّك النوافذ الكهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 63 مركبة هيونداي توسان موديل 2023- 2024؛ لخلل بمحرّك النوافذ الكهربائية الخلفية؛ قد يؤدي إلى تعطل مستشعر النوافذ عن العمل، مما يزيد من احتمالية خطر إصابة الركاب.

وطالبت الوزارة بالتحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال RECALLS.SA، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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