انت الان تتابع توقيع مذكرة تعاون بين "الري" و"الغطاء النباتي" واتحاد الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 12:06 مساءً

وقّعت المؤسسة العامة للري بالطائف، أمس، مذكرة تعاون ثلاثية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والاتحاد السعودي للهجن. وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف تنموية مشتركة تتعلق بدعم تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وذلك من خلال الاستفادة من المياه المتجددة وتحسين بيئة ميادين الهجن، في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعزز من التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية. وتسعى إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع استثمارات سياحية مستدامة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الهجن والمجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المراعي والرعي المستدام. وتشمل مجالات العمل بحسب المذكرة مجموعة واسعة من الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ بالتعاون بين الأطراف الموقعة على المذكرة، بما في ذلك إعداد قائمة مقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، ونشر المعرفة والتوعية البيئية، وتشجيع الاستثمار البيئي، وتقديم الدعم الفني في مجالات الري.

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