روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 12:09 مساءً

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء) ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية. وذكر "سوبيانين" أن إسقاط "المسيرات" لم يسفر عن أي إصابات"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، أما الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو. وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

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