انت الان تتابع بعد قرار سعودي- روسي.. سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى في 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 1:37 مساءً

صعدت أسعار النفط، اليوم، وبلغ "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر 2022، وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط. وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023. وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا 3 أشهر إضافية. وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم، حتى نهاية العام 2023.

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