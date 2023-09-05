"توطين نجران" تتابع 20 منشأة لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 سبتمبر 2023, 2:10 مساءً

نفّذت لجنةُ التوطين بمنطقة نجران، الاثنين، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية. جاء ذلك في إطار متابعة قرارات التوطين في النشاط بمدينة نجران ومحافظة حبونا. وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة 20 منشأة، حصرت خلالها 53 موظفًا سعوديًّا، منهم سعوديتان. فيما بلغ عدد الوافدين 35 وافدًا من مختلف الجنسيات في القطاع، كما تمّ حصر أربع فرص عمل، جارٍ تجهيزها لشغلها بموظفين سعوديين.

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