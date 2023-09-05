انت الان تتابع "محظورة منذ 15 عاماً".. كم عدد ضحايا الذخائر العنقودية خلال 2023؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفاد تقرير "مرصد الذخائر العنقودية لعام 2023" العالمي، اليوم (الثلاثاء) بمقتل وإصابة 987 شخصاً على الأقل، في هجمات بالذخائر العنقودية العام الماضي.

ووثق التقرير الذي أصدره "الائتلاف الدولي ضد الذخائر العنقودية"، وهو تحالف عالمي لمنظمات غير حكومية، وقوع 890 ضحية في أوكرانيا وحدها، مبيناً أن 95% من ضحايا هذه الهجمات من المدنيين، وفقاً لـ"فرانس برس".

وبجانب توثيق المرصد استخدام روسيا المتكرر للذخائر العنقودية في أوكرانيا منذ غزوها الواسع النطاق للبلاد في 24 فبراير 2022، استخدمتها أيضاً القوات الأوكرانية، فضلاً عن جيش ميانمار، وقوات النظام السوري في نفس العام، مما تسبب في مزيد من الضرر بالمدنيين.

وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تعليقها على التقرير، أن "أياً من هذه الدول لم توقّع أو تصادق على الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية، مما يُظهر ضرورة انضمام الدول جميعها إلى الحظر الدولي المفروض على الذخائر العنقودية".

وبينت ماري ويرهام، مديرة المناصرة في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش ومحررة تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2023، أن الذخائر العنقودية أسلحة بغيضة ومحظورة عالمياً؛ لأنها تسبب أضراراً ومعاناة فورية وطويلة الأمد للمدنيين، ولا يُعقل استمرار قتل المدنيين بهجمات الذخائر العنقودية بعد مرور 15 عاماً على حظر هذه الأسلحة.