انت الان تتابع "التحلية" تحصل على "الملكية الفكرية" في المستودعات الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة، بحصولها على شهادة "الملكية الفكرية" في المستودعات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك من خلال إنشاء برنامج "الروبوت للمناولة الآلية" في مستودع الذكاء الاصطناعي الذي يقدم خدماته التشغيلية لمنظومات الإنتاج في "نيوم-ضباء" لترفع بذلك الكفاءة التخزينية للمستودعات بنسبة 400%، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز الكفاءة والإنتاجية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

و‏‎يجمع المستودع الذكي بين تسخير التقنيات الحديثة وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، معتمداً على الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين العمليات المختلفة واتخاذ القرارات بشكل عام داخل بيئة المستودعات، باستخدام الروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي بشكل مستقل دون تدخل بشري، وإدارة المخزون من خلال تحليل البيانات التاريخية وأنماط الطلب وعوامل أخرى للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة، مما يقلل حالات الإفراط في التخزين أو نقص المخزون، ومراقبة الجودة بأحدث التقنيات الذكية، وتحليل البيانات عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي مع أدوات تحليل البيانات التي تمكن من الحصول على تصورات قيمة بالاستفادة من كميات كبيرة من البيانات المعقدة.

‏‎كما تساعد التقنية في تحديد أوجه القصور التشغيلية، وتحسين تخصيص الموارد، واتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات من أجل التحسين المستمر، وتعزيز الأمن والسلامة، ويتم تشغيل المستودع بنظام متكامل وفق أحدث تقنيات إنترنت الأشياء (IOT)، وبفلسفة ابتكارية هندسية (Value Engineering) والتي تُمكن من نقله وتشغيله في أي من المواقع الأخرى. ‏‎