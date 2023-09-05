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السفير الإيراني لدى السعودية يباشر مهامه من الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - وصل صباح اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، إلى مقر السفارة الإيرانية في الرياض.

السفير الإيراني يباشر مهامه

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، وصل السفير الإيراني لدى السعودية إلى مقر السفارة بالرياض لمباشرة مهامه.

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الاتفاق السعودي الإيراني

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات بين البلدين لأول مرة منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين.

وفي 22 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.

وتم افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض في يونيو بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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