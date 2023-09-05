اخبار السعوديه

جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم جامعة جازان تنفي فصل عدد من الموظفات  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفت جامعة جازان فصل عدد من الموظفات بالجامعة، وأكدت أن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا عن الصحة.

حالات تابعة للقطاع الخاص

وأوضحت جامعة جازان، في بيان عبر منصة إكس، أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا تربط الجامعة أية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.

قد يهمّك أيضاً

استخراج كتلة شعر لطفلة بالقريات
وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا

كوادر بشرية

وأكدت الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن وتفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا