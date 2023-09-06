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القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات

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شكرا لقرائتكم القبض على 4 مقيمين في جازان لاتخاذ سكنهم وكرًا لترويج المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لاتخاذهم سكنهم وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام، عبر منشور في منصة إكس، إلى أنه تم ضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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