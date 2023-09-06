شكرا لقرائتكم غدًا أول أيام فصل الخريف والحرارة تندرج ببطء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والفلك نزيه الحيزان: إن الليلة آخر ليالي فصل الصيف، وغدًا الأربعاء أول أيام فصل الخريف بـ منزلة الجبهة في نوء سهيل.

ولفت الحيزان، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن هذا التحول فلكيًّا وليس طقسيًّا؛ حيثُ لا زالت درجات الحرارة تسير بانحدار مُتباطئ ومتدرج نحو الانخفاض حتى بلوغنا منزلة الصرفة.

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آخر أيام الصيف

على صعيد آخر، أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بأن اليوم هو آخر أيام الصيف حسابيًّا عند العرب وغدًا أول أيام طوالع الخريف وهو “الجبهة” وأول أيام الصفري.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” وفقًا لنماذج الطقس العددية هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة، وسط توقعات بانحسارها على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة واليمن والإمارات وسلطنة غمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.